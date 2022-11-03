ختام مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» في معاهد الشرقية الأزهرية

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية نجحت في تفعيل «مبادرة أنا الراقي بأخلاقي» في أسبوعها الأول على الوجه الأكمل، حيث تم تناول خلق (العفة) وهو عنوان الأسبوع الأول للمبادرة طبقاً للجدول الوارد من فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح رئيس منطقة الأزهر أنه جرى تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية وإشراك الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من شيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.

الحديث عن مفهوم عفة النفس

وتضمنت فقرات الاذاعة المعهدية على مدار الأسبوع بكافة المعاهد الأزهرية مفاهيم العفة وأنواعها وصورها، وكيف يمكن أن يكون المسلم عفيف النفس، كما قام منسقي الإدارات التعليمية بتوجيه الدعوة لرجال الوعظ، والأوقاف للمشاركة في عقد ندوات بمقر المعاهد لتتناول قيمة العفة.

فقرات مسرحية عن معنى العفة

كما قام بعض الطلاب بتمثيل فقرات مسرحية تعكس معنى العفة، وأهميتها وفي نفس الوقت قام الطلاب الموهوبين بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول قيمة العفة كما قام بعض الطلاب بترجمة معنى العفة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، تنفيذاً لتوجيهات وكيل الأزهر الشريف إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة .