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أستاذ بجامعة الأزهر: مصر أولى دول الشرق الأوسط في إصدار السندات الخضراء

كتب:

هاجر عمر
09:29 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
السندات الخضراء

السندات الخضراء

قال الدكتور سعد الدين شمس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إنّ الاقتصاد الأخضر استراتيجية جديدة مهمة، تعتمد بصورة أساسية على الإنتاج الآمن وغير الضار بالبيئة، ولا ينتج عنه أي انبعاثات كربونية، وهو أحد أهم آليات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنّ الاقتصاد الأخضر يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، وأنّ مصر أولى دول الشرق الأوسط التي أصدرت سندات خضراء للحفاظ على البيئة.

الاقتصاد الأخضر

وأضاف شمس في حوار مع الإعلامية حنان بدين ببرنامج «بنصبح عليك» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ هناك اهتمام بزيادة الوعي لدى الأفراد بكيفية استخدام السلع الخضراء، وكيفية التخلص من مخلفات السلع بصورة لا تضر بالبيئة، مشيرًا إلى أنّ الاقتصاد الأخضر معني بتوجيه التستثمارات بقطاعات الدولة كافة، لإنتاج السلع وتقديم الخدمات بصورة آمنة وغير ضارة بالبيئة، ولا تؤدي إلى خلل بالتوازن البيئي.

شمس: مصر أولى دول الشرق الأوسط في إصدار السندات الخضراء

وأكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، أنّ مصر أولى دول الشرق الأوسط في إصدار السندات الخضراء منذ 5 سنوات، كاشفًا عن أنّها كانت تستهدف ضخ استثمارات جديدة بمختلف القطاعات لإنتاج السلع الخضراء، وتخفيض سعر الفائدة، مشيدًا بجهود الدولة والقيادة السياسية في دعم هذا القطاع مؤخرا، بعد أن أصبح العالم أجمع يعاني من آثار التغيرات المناخية.

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بقلم هاجر عمر