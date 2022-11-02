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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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القادة العرب يرحبون بزيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان للبحرين

كتب:

إسراء سليمان
07:29 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

رحَّب القادة العرب المشاركون بالقمة العربية في الجزائر بالزيارة التاريخية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى مملكة البحرين، للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».

القمة العربية بالجزائر 

وأكد القادة العرب، في ختام الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية المقامة بالعاصمة الجزائرية، ترحيبهم بالتحركات والمبادرات الحميدة التي قامت وتقوم بها العديد من الدول العربية من أجل الحد من انتشار الإسلاموفوبيا وتخفيف حدة التوترات وترقية قيم التسامح واحترام الآخر والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات وإعلاء قيم العيش معًا في سلام.

شيخ الأزهر 

وتستضيف مملكة البحرين خلال يومي الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر الجاري ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، المقام تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من الرموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.