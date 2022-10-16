في اليوم العالمي للتغذية: تناول الطعام الصحي لا ينقص الوزن

يحتفل العالم بيومه العالمي للأغذية اليوم، والموافق 16 أكتوبر من كل عالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية، في الوقت الذي أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، أن أكثر من 40 مليون طفلًا دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن.

وينعكس الاهتمام بالصحة الغذائية في مصر، في انتشار وتزايد صفحات خبراء التغذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقدمون نصائح غذائية، أبرزها الإجابة على كيفية حساب السعرات الحرارية في أي غذاء، وهل هناك اختلافًا بين مفهوم الغذاء الصحي، والغذاء المعتمد على حساب السعرات الحرارية؟.

مفهوم السعرات الحرارية

الدكتورة «إسراء عادل » خبيرة التغذية أكدت لـ«الوطن»، وجود فرق بين مفهوم الغذاء الصحي والغذاء المعتمد على حساب السعرات الحرارية، لافتة إلى أن المفهوم الأول معروف علميًا أنه الغذاء الذي يعتمد علي العناصر الطبيعية والصحية الخالية من الزيوت المهدرجة، و اللحوم المصنعة، والألوان الصناعية، أما حساب السعرات الحرارية فهي مرتبطة بنظام وصحة الشخص ووزنه، مرددة: «هناك فرق بين الغذاء الصحي الذي يجب علينا جميعا تناوله، و بين الغذاء الصحي محسوب السعرات الذي يختلف من شخص لآخر»

اعتقاد خاطئ

ويعتقد الكثير من الأفراد أن تناول الطعام الصحي دون حساب السعرات الحرارية، يمكنهم من إنقاص وزنهم بسرعة ودون مجهود، وهو ما نفته خبيرة التغذية، مؤكدة أن ذلك اعتقاد خاطئ: « كل فرد يكون له معدل حرق مختلف، يجب أن يتناول الطعام علي أساسه».

وأوضحت أنّ تناول غذاء بناء على حساب السعرات الحرارية، يعني أن تكون وجبته مكونة من عناصر غذائية متوازنة ومختلفة وصحية، إلى جانب تنوعها بين الفاكهة و الخضروات والبروتين بنوعيه «الحيواني والنباتي»، والنشويات الصحية، والدهون الصحية غير المشبعة: «لابد على الشخص تناول طعام به سعرات أقل من معدل حرقه في حالة رغبته في إنقاص وزنه، و في حالة رغبته في زيادة وزنه فيجب عليه إدخال تلك العناصر المذكورة بعدد أكبر من معدل حرقه، و لتثبيت وزنه عليه أن يتناول طعام بنفس عدد سعراته الحرارية»