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بعد ضبط 238 قضية مخالفات مباني.. قانوني: العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات

كتب:

إسراء عبد العزيز
11:53 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، من ضبط 238 قضية متنوعة في مخالفات تخص المباني والمحال دون ترخيص وتأمين تنفيذ القرارات الإدارية.

وقال ياسر سيد المحامي بالنقض إن الدولة حددت عقوبة رادعة لكل من يخالف أحكام القانون في بناء مباني مخالفة أو محال دون ترخيص، بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 3 أمثال القيمة.

قانون مخالفة البناء بدون ترخيص

وأضاف أنه وفقًا لقانون العقوبات لمخالفة البناء بدون ترخيص تنص المادة 102 من القانون 119 على: «يعاقب كل من قام بإنشاء مباني أو إقامة أعمال أو تعليتها أو توسيعها أو تدعيمها أو تعديلها أو ترميمها أو حتى هدمها دون ترخيص من الجهات المختصة، بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، وتصل إلى 3 أمثال هذه القيمة».

غرامة 500 ألف جنيه

ونوه المحامي أن القانون يعاقب بذات العقوبة السابقة، كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، وتصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك لكل من قام باستئناف أي أعمال سبق وقفها عن الطرق الإدارية على الرغم من أن، تم إعلانه بذلك من قبل. 

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