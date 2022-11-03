بعد مناقشات النواب.. كيف ساهمت اشتراطات البناء الجديدة في التصالح؟

جاءت اشتراطات البناء الجديدة على رأس أجندة نقاشات مجلس النواب، في الجلسة البرلمانية التي حضرها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حيث توجه النواب بأسئلة للوزير من أجل الوصول لحل نهائي في مسألة التصالح في مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات.

وأجاب «آمنة» خلال هذه الجلسة على أكثر من 100 سؤال وطلب إحاطة، مشيرا إلى أن قضية التعدي على الأراضي الزراعية والعشوائية من أبرز القضايا التي تحرص وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان على الوصول لحل نهائي بها.

اشتراطات البناء الجديدة

وأوضح وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة البرلمانية، أن اشتراطات البناء الجديدة تم تطبيقها منذ 1/7/2021 في المدن المصرية، كما تم دخول الجامعات من أجل إعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء بالمدن المختلفة وأن هناك تعاون أيضا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في استصدار شهادة المطابقة، وهي إحدى الخطوات التي اتخذتها الوزارة من أجل ضبط منظومة التراخيص وتنفيذها بشكل دقيق.

اشتراطات البناء الجديدة تزيد طلبات التصالح

وبحديثه عن اشتراطات البناء الجديدة، أكد الوزير، أن هذه المنظومة تطبق على المدن، في حين يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقاَ لأحكام قانون رقم 119 لسنة 2008.

وفي سياق الحديث عن اشتراطات البناء الجديدة، أكد وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح قد أدى إلى زيادة عدد المتقدمين بطلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب.