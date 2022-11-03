وزير الشباب والرياضة يطلق المهرجان الرياضي للدراجات وسط مشاركة 1500 شاب وفتاة من دول العالم

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهرجان الرياضي للدراجات والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بمشاركة 1500 شاب وفتاه من كافة الدول المشاركة بمؤتمر الشباب في نسخته الـ 17للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من (٢-٤) نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية.

ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، وتحت إشراف إدارة دائرة الشباب الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، وبدعم من الأمم المتحدة في مصر، وعدد من المكاتب التابعة لها، كمكتب اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الصحة العالمية، ومكتب اليونسكو، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة، مكتب متطوعي الأمم المتحدة، ومكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالشراكة المصرية، وبمشاركة ٥ منظمات مصرية شبابية (you think green - اكتس – انفيروكس – الإمام - شباب بيحب مصر).

صبحي: الماراثونات الرياضية أصبحت نهجاً في كافة الأحداث والفعاليات المحلية والدولية

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بشكل كبير بإقامة العديد من الماراثونات الرياضية داخل الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن هذه الماراثونات باتت نهجاً متبعاً داخل تلك الأحداث، بما يرسخ لأهمية ممارسة الرياضة بجانب جميع الفعاليات، في إطار الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة، والارتقاء بالصحة العامة، ضمن توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية الوزارة في هذا الشأن.

حضر فعاليات المهرجان اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، عزه الدري رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، الدكتور عصام سراج الدين رئيس الوحدة الاقتصادية بمكتب وزير الشباب والرياضة.

ويعد مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COY17 أكبر وأهم حدث شبابي يساهم في بناء القدرات والتدريب على السياسات لإعداد الشباب للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم، حيث يجمع الالاف من صناع التغيير من أكثر من ١٤٠ دولة ويعد أهم تجمع شبابي باعتباره قادر على توجيه موقف الشباب الرسمي بشكل مباشر في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ومن المخرجات المهمة لـ CoY17 وثيقة السياسة العالمية التي صاغتها أصوات الشباب، من جميع دول العالم والتي سيتم أخذها في الاعتبار خلال مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.