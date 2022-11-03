اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تاجر أدوية مخدرة متهم بغسل 9 ملايين جنيه في الغربية

اعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص قام بغسل قرابة 9 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى وقال بيان لوزارة الداخلية انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

غسل الأموال

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال (الإتجار غير المشروع فى الأدوية المدرجة بجدول الأدوية المخدرة وبيعها بالسوق السوداء) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمحلات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (9 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.