الأموال العامة تضبط موظفًا بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على موظف بتهمة غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة استغلال وظيفته في تحقيق مكاسب غير مشروعة استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ضبط موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، بتهمة استغلال طبيعة عمله وتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ما نتج عنه تحقيق كسباً غير مشروع بمبالغ مالية أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها في حسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 10 ملايين جنيه تقريباً.

تحرير 574 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق

وفي سياق آخر، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء تم تحرير 574 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير تلك المخالفات للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق الهادفة لترشيد الكهرباء، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة