«المتاحف والزائرون» أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

أصدر متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إصداره الثاني ضمن سلسلة إصدارات المتحف غير الدورية تحت عنوان: «المتاحف والزائرون.. الرضا النفسي والأبعاد الاجتماعية»، الذي يتناول موضوعًا مهمًا للغاية في علم الدراسات المتحفية الحديثة.

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، أنه جاءت هذه الدارسة المتميزة كجزء من رسالة الدكتورة عـايدة عبد الغني، تحت عنوان: «الرضا النفسي عـن تنظيم وتنسيق المتاحف وعلاقته بالأبعاد الاجتماعية والنفسية: دراسة تقييمية على الزوار والعاملين في المتحف المصري بالقاهرة»، والتي حصلت عليها من المعهد العالي للدراسات البيئية بجامعة عين شمس المصرية العريقة.

تقييم الأداء على زائري المتحف المصري

وأجرت «عـبد الغني» في إصدار مكتبة الإسكندرية الجديد، دراسة تقييم الأداء على زائري المتحف المصري بميدان التحرير بمدينة القاهرة، ورصدت مدى الرضا النفسي للزائرين، عن الكثير من الأمور التي تخص زيارتهم لهذا المتحف العريق.

وأشارت في دراستها، للعديد مـن الأمور التي يجب أن تكون موجودة في متاحفنا المصرية اليوم، وتأتي هذه الدراسة كي تمهد الـطريق أمام العديد من الدراسات المتنوعة، في هذا المجال؛ مما يساعدنا على تطوير ديناميات العمل بمتاحفنـا المصرية بأنواعها.

ظهور علم المتاحف

وكانت الاكتشافات التاريخية والأثرية هي السبب المباشر في ظهور علم المتاحف، ويرجع تاريخ ظهور هذا العلم تحديدًا إلى بدايات القرن السابع عشر، واعتبر أمنـاء المتاحـف آنـذاك المؤسسـون الأوائـل لـعـلـم المتاحف، فقـد ابتكروا أساليب ونظريات متحفية وأدخلـوا تعديلات على الأعمال والنظريات القديمة. ولم تبرز بصفة فعلية إلا في القرن 18م، حيث بدأت تنجز المؤلفات حول علم المتاحف ويعد أول من ألف في هذا الميدان هو كاسبر نايكل(CASPAR.F. NEICKEL) حيث ألف سنة 1727 كتاب موزيوغرافيا (MUSEOGRAPHIA) باللغة اللاتينية.