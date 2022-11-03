عاجل.. الحكومة: مصر خالية من الكوليرا.. ولم نرصد إصابات في أي محافظة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ مصر لم تشهد ظهور أي حالات إصابة بوباء الكوليرا، وذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

مصر خالية من الكوليرا

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنّه لم يظهر أي إصابة بوباء الكوليرا في أي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أنّ مصر خالية تماما من وباء الكوليرا، وأنّه لم يتم رصد أي حالات مطلقا.

برنامج مصر لرصد وتقصي الأمراض الوبائية

وأكدت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان المركز، أنّ مصر تمتلك برنامجا لترصد وتقصي الأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق التدابير الاحترازية في المطارات والموانئ المصرية، لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص الركاب القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.

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