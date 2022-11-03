القبض على سيدة تزعمت عصابة للتنقيب عن الآثار بالقاهرة الجديدة
كتب:
محمد بركات
12:47 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
التنقيب عن الأثار
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خمسة أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.
عصابة من 4 أشخاص وسيدة
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص وسيدة «لثلاثة منهم معلومات جنائية» بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة أحد العقارات «مستأجرة».
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 7 هواتف محمولة – سيارتين ملك شقيق أحدهم – أدوات الحفر والتنقيب كما عُثر على حفرة بعمق 20 متر.
الاعتراف بالتنقيب عن الآثار
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.