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القبض على سيدة تزعمت عصابة للتنقيب عن الآثار بالقاهرة الجديدة

كتب:

محمد بركات
12:47 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
التنقيب عن الأثار

التنقيب عن الأثار

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خمسة أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

عصابة من 4 أشخاص وسيدة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص وسيدة «لثلاثة منهم معلومات جنائية» بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حديقة أحد العقارات «مستأجرة».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 7 هواتف محمولة – سيارتين ملك شقيق أحدهم – أدوات الحفر والتنقيب كما عُثر على حفرة بعمق 20 متر.

الاعتراف بالتنقيب عن الآثار

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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