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ضبط 4 أشخاص في القاهرة بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار

كتب:

محمد بركات
01:29 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحفر والتنقيب عن الآثار عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بالحفر داخل منزله بغرض البحث والتنقيب عن الآثار، بعد أن أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط ( 4 أشخاص) حال قيامهم بالحفر وتم العثور على (حفره مستطيلة بأبعاد "٢ متر × 1,5متر" تقريباً) وبعمق حوالى ( ٣ أمتار) ، وبها عدد (٢) سرداب.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر ، وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالحفر بغرض البحث عن الآثار لصالح المتهم الأول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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