مصدر بالتعليم: عقد الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة في «الترم الثاني»

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة، عن موعد عقد الامتحانات الاسترشادية للتدريب على شكل الامتحانات الجديدة، بعد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تتضمن امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022/2023، أجزاء مقالية في الأسئلة.

الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2022//2023، سيتم عقدها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بكل المدارس الثانوية، بحيث يكون الطلاب على دراية كافية بشكل وطريقة الأسئلة قبل امتحانات نهاية العام.

الأسئلة المقالية في الثانوية العامة بنسبة 15%

وأضاف المصدر، أن الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة سوف تتضمن أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة أخرى مقالية بنسبة 15% كما سبق وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

ولفت المصدر إلى أن الامتحانات الاسترشادية سوف تكون نسخة من امتحانات نهاية السنة الدراسية بحيث يتم تدريب الطلاب بشكل كافي، على الفهم ومخرجات التعلم، مشيرا إلى أن هذه النماذج سيتم إتاحتها لاحقًا بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.