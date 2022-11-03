بدء موسم بطارخ أسماك البوري ببورسعيد.. السعر حسب الحجم

بدأ موسم بطارخ أسماك البوري في أسواق بورسعيد، التي ينتظرها محبو الأسماك المبطرخة كل عام لطهي أشهي الأكلات منها الصيادية والمشوي والمقلي والرنجة والسمك المخلل.

السعر حسب الحجم

يقول حسن السيد سامي تاجر سمك بسوق بورفؤاد إن موسم البوري المبطرخ يقبل عليه أهالى بورسعيد، ويعد السمك المزارع الوحيد الذي يحرصه على أكله أهالي رغم تفضيلهم للسمك الطازج.

وأشار إلى أنه تختلف أنواع وأسعار السمك المبطرخ وتبدأ من 60 حتى 100 جنيه حسب الحجم.

ويقول محمد العاصي تاجر بسوق السمك الجديد إن بورسعيد تشتهر ببيع أسماك البوري الفوارغ وتعني تفريغها من البطارخ وتطهي صيادية أو سنجاري أو مقلي ولا يستحب عملها شوربة إلا إذا كانت بلدي أي طازجة من البحر.

تمليح البطارخ

ويكمل عبده الشافعي تاجر فسيخ بسوق بورفؤاد أنه بعد أن يتم تفريغ الأسماك من البطارخ لتباع مملحة بالكيلو ويصل سعرها إلى 400 جنيه.

كما يتم تمليح الأسماك بالطريقة البورسعيدية بحيث تكون السمكة منتفخة ولحمها زبدة «مخشخشة» ويباع الكيلو من 120 إلى 140 جنيها.

كما تحرص مصانع الرنجة على تجميع كميات البوري المبطرخ لعمله رنجة.

طاجن البطارخ

وتوضح أمنية فوزي ربة منزل أنها تشتري كميات من أسماك البوري المبطرخ في موسمه الذي يبدأ من الشهر الحالي ولمدة شهرين وتحتفظ بالبطارخ لتمليحها أو عمل طاجن بطارخ بالفرن مشيرة إلى أن أهالي بورسعيد لهم تذوق في الأسماك وطريقة طهي تميزها عن باقي المحافظات خاصة طاجن البطارخ.