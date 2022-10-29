محافظة بورسعيد: حريق سوق السمك الحضاري استمر لنصف ساعة فقط والخسائر محدودة

يجري حصر خسائر حريق نشب في محل خشبي لبيع الزيوت ثم انتقل إلى «هيش» خلف سوق السمك الحضاري بمدينة بورفواد ببورسعيد، بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه بـ8 سيارات إطفاء.

الخسائر محدودة

وأوضح مصدر مسؤول بمحافظة بورسعيد أن الخسائر محدودة حتى الآن لأنه اندلع فى محل خشبي بجوار بقطعة أرض فضاء بها كميات كبيرة من «الهيش».

من جانب آخر أعلنت محافظة بورسعيد في بيان لها أن الحماية المدنية نجحت في السيطرة على حريق محدود بجوار سوق بورفواد الحضاري خلال نصف ساعة.

الحريق نشب لمدة نصف ساعة

وأوضحت أنه نشب حريق محدود، مساء أمس الجمعة، بجوار سوق بورفؤاد الحضاري الجديد في محافظة بورسعيد بإحدى الأراضي الفضاء، ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق المحدود، وذلك خلال أقل من نصف ساعة من إندلاع الحريق، الذي لم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

سرعة الإطفاء

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لرجال الحماية المدنية على سرعة الانتقال إلى مكان الحريق المحدود، والتعامل معه وإخماده خلال أقل من نصف ساعة