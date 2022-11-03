مدبولي: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ترجمة حقيقية لأهداف COP 27

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ المبادرة الوطنية تأتي ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ COP 27، حيث بدأت فكرتها هذا العام، وبدأنا بعدها الخطوات التنظيمية، وأعلنّا تفاصيل اللجنة المسؤولة عن بدء تلقي المشروعات المقترحة في مايو.

مبادرة المشروعات الخضراء

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: «كان لدينا فترة زمنية لم تتجاوز 5 أشهر، لتتقدم المحافظات بالمشروعات إلى لجنة التحكيم، وبالفعل تقدّم 6281 مشروعا، ما يؤكد أنّ مصر لديها ذخيرة جيدة جدا من المشروعات قيّد التنفيذ أو الأفكار، أو المقرر تنفيذها.

وأكد مدبولي، أنّ مسار الحكومة المصرية ترجمة حقيقية لكل أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أطلقتها الأمم المتحدة، وبهذا الكمّ الكبير من المشروعات تُعلن الدولة المصرية أنّها واحدة من الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي لها رؤية حقيقية واضحة ومترجمة في مشروعات تنفذ بالفعل.

معايير الاستدامة

وتابع رئيس الوزراء، أنّ هذه رسالة مهمة جدا لكل المؤسسات، الدولية والإقليمية وحتى المحلية، مفادها أنّ مصر تتبنى كل معايير المستدامة، وهذه المشروعات مقسّمة إلى 6 محاور، ووجدنا لها جميعا نماذج مهمة جدا، فلدينا مشروعات للاستفادة من المخلفات البيولوجية والصلبة في توليد الطاقة، وأخرى لإعادة تدوير البلاستيك، ومشروعات رائدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك الغذاء وتحلية المياه، وكلها قضايا تمس البشرية كلها.

وشدد مدبولي، على أنّ هذا الحجم الكبير من المشروعات يؤكد عزم الدولة على المضي قدما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا الحماس الذي لمسناه شجعنا على جعل المبادرة فعالية سنوية لضمان الاستدامة وتشجيع المنافسة الشريفة والإيجابية في هذا المجال المهم، وسنكون موجودين معهم كل سنة للاحتفال معهم بالمشروعات الفائزة.