«رابيت» يفوز بالمركز الأول بين المشروعات الصغيرة الخضراء

فاز مشروع باسم «رابيت»، من محافظة الجيزة، لـ اللواء أحمد محمد عبد الفتاح السيد، بالمركز الأول في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من فئة المشروعات الصغيرة.

يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها

ويُعرض مشروع رابيت ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ بعد أيام قليلة.