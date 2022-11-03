«نانو سوسة النخيل» يفوز بالمركز الأول في فئة المشروعات الخضراء غير الربحية

فاز مشروع نظام إنذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف عن سوسة النخيل الحمراء، من محافظة الإسماعيلية، لـ السيد لويس عمران عبيد، بالمركز الأول في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من فئة المشروعات غير الهادفة للربح.

والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تنفذ في مصر كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها

ويُعرض المشروع ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ بعد أيام قليلة.