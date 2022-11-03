شيخ الأزهر يغادر إلى البحرين للمشاركة في ملتقى الشرق والغرب للتعايش الإنساني

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أرض الوطن، قبل قليل، متجها إلى مملكة البحرين لزيارة البلاد، والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار بعنوان «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».

الوفد المرافق لشيخ الأزهر

ويرافق فضيلة الإمام الأكبر، وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، يضم: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة خضرا سالم، عضو مجلس الشيوخ والأستاذة بجامعة الأزهر، والدكتورة ناهد يوسف، عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالمنصورة.

ويأتي ملتقى البحرين للحوار برعاية وحضور جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.

ويناقش ملتقى البحرين للحوار خلال جلساته، عدة محاور تعزز وترسخ السلام والعيش المشترك، وأهمية الحوار بين الأديان، وتجارب تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، والتعايش السلمي، ودور رجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات العصر: التغير المناخي وأزمة الغذاء العالمي.

3 كلمات رئيسية في اليوم الختامي

ويشهد اليوم الختامي لملتقى البحرين للحوار 3 كلمات رئيسية، يلقيها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة.