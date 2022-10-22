أمين «البحوث الإسلامية» يلقي كلمة شيخ الأزهر بملتقى التغيرات المناخ

قدَّم الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، تحية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وشكره لنقيب المهندسين، ورئيس لجنة الفضاء، خلال مشاركته في ملتقى علوم وتكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات، الذي نظمته اليوم، لجنة الفضاء بنقابة المهندسين.

وتوجه بالشكر على إقامة الملتقى، الذي يُعد واحدًا من اللقاءات المهمة، كونه يأتي تعزيزًا للمفاهيم الصحيحة، ويساهم في نشر الوعي الجماهيري، وتبصير الناس بقضايا المناخ.

التغيرات المناخية

ووفقا لبيان نقابة المهندسين تابع عياد: خاصة أن العلم يأتي جنبًا إلى جنب فيما يتعلق بواجبات الإنسان تجاه هذا الكون، لأن الحفاظ عليه يتوافق مع الأوامر الإلهية، مصداقًا لقوله تعالى: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا تُرجَعون»، فالإنسان مخلوق لعمارة هذا الكون، والحفاظ على التوازن والاعتدال بإتقان وتميز.

البحوث الإسلامية

وأكد عياد، أن التغيرات المناخية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمقاصد الشرعية، بمعنى أننا لو أهملنا الحفاظ على مناخنا، أدى ذلك إلى هلاك العباد، وإذا جرى الاعتداء على جانب من جوانب هذا الكون، وهو أمر يتناقض مع العقل الذي ميز الله الإنسان به، ومن العقل عدم الاعتداء على البيئة، الذي يُعد اعتداء على النفس البشرية، كما يحدث نتيجة الانبعاثات الحرارية التي عملت على تلاشي بحيرات وفيضان أنهار وبحار وحرائق غابات.

وتابع: «ولأن المؤسسات عليها دور كبير تجاه هذه القضية، فقد شارك الأزهر الشريف مع الكنيسة المصرية في عدة فعاليات ومؤتمرات للحفاظ على البيئة ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية».