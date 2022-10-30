لقاءات رسمية مع الملك وبابا الفاتيكان.. تفاصيل رحلة شيخ الأزهر للبحرين

يتوجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الخميس المقبل، إلى مملكة البحرين للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» الذي يعقد يومي الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وحضور البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.

لقاءات رسمية مع ملك البحرين وبابا الفاتيكان

ومن المقرر أن يجري الإمام الأكبر لقاءات رسمية مع الملك وبابا الفاتيكان، وسيعقد شيخ الأزهر مساء اليوم الأول من رحلته إلى البحرين لقاء مع بعض القادة والرموز الدينيين المشاركين في المؤتمر .

وسيشهد اليوم الثاني نشاطًا مكثفًا، حيث يتوجه الملك البحريني وشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لزراعة نخلة تعبيرًا عن الصداقة والأخوة الإنسانية، ثم يصطحب ملك البحرين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى مقر انعقاد ملتقى البحرين للحوار بين الشرق والغرب، ليلقي الملك كلمته يعقبها كلمة فضيلة الإمام الأكبر ثم كلمة بابا الفاتيكان.

ويؤدي الإمام الأكبر صلاة الجمعة في جامع قصر الصخير، يعقب ذلك لقاء رسمي مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ثم لقاء رسمي ثنائي مع البابا فرانسيس، ثم يعقد شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان اجتماعا مشتركا بين مجلس حكماء المسلمين وكبار قيادات الكنيسة الكاثوليكية بساحة جامع قصر الصخير.

ويعقد شيخ الأزهر في اليوم الثالث من رحلته إلى البحرين عددا من اللقاءات المهمة مع هيئات إسلامية ومسيحية بارزة، وعدد من القيادات الجامعية وشباب الجامعات، حيث يبدأ الإمام الأكبر يومه الثالث في البحرين باجتماع مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، ثم لقاء مع نخبة من شباب البحرين وشباب منتدى صناع السلام المشاركين بالملتقى.

ويستقبل الإمام الأكبر بمقر إقامته رؤساء الجامعات بالبحرين، ثم لقاء حسن إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يعقبه لقاء البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، بطريرك إسطنبول، كما يعقد لقاء مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية السعودي، والسيد «دوارتي باتشيكو»، رئيس اتحاد البرلمان الدولي وعدد من المشاركين بالمؤتمر .

ومن المقرر أن يعود فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى أرض الوطن فجر الأحد بعد مشاركته في هذا الحدث التاريخي.