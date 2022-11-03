من وحي بحيرة البرلس.. إبداعات تشكيلية على جدران أرض البطولات «صور»

على رمال البرلس الساحرة بمحافظة كفر الشيخ، جلس أكثر من 25 فناناً تشكيلياً، يتأملون جمال رمالها الصفراء التي تُشبه الذهب، ومياهها النقية، منبهرين بجمال المدينة الرائعة التي حرصوا علي زيارتها لتجميلها، ووضع بصمتهم بها، علي هامش مشاركتهم في ملتقى البرلس التاسع الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتي 14 نوفمبر الحالي.

25 فنانا عالميا يشاركون في الملتقي التاسع

فنانون تشكيليون جاءوا من دول «الهند، إيطاليا، بولندا، النرويج، صربيا، تونس، الأردن، والسعودية»، للمشاركة في ملتقي البرلس، برعاية مؤسسة الفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية، وكان بعضهم يزور مدينة البرلس لأول مرة، وآخرون زاروها من قبل وحرصوا على زيارتها مرة أخرى.

«كل إللي ياكل من إيد أهل البرلس ويتعامل مع ناسها الطيبين ويشوف رملها وأرضها الحلوة وبحيرتها وبحرها يرجع تاني»، بهذه الكلمات بدأ الفنان التشكيلي الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، صاحب المؤسسة، ومنظم الملتقى، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «عبد المحسن»: «للعام التاسع علي التوالي تتم إقامة ملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط والمراكب في مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وبيشارك معانا 25 فنان تشكيلي من 8 دول عربية وأجنبية، عشان يحولوا أرض البطولات إلي لوحة فنية حلوة، وكل الفنانين التشكيليين إللي بيشاركوا معانا كل سنة بيطلبوا ييجوا تاني عشان يعيشوا معانا الأجواء الجميلة دي من جديد».

أكلات «البرلس» عشق الفنانين التشكيليين

«أسماك وجوافة وبلح» من خيرات مدينة البرلس التي يحرص الفنانون التشكيليون على تناولها خلال أيام انعقاد ملتقي البرلس، حسب «عبد المحسن»: «كل الفنانيين إللي بيشاركوا معانا في ملتقى البرلس بيحبوا سمك وجوافة وبلح البرلس إللي مشهورة بيهم، كمان بيحبوا الطبيعية الخلابة في البرلس، وبيحبوا ياخدوا جولات في بحيرة البرلس وشاطئ البحر المتوسط، وبيبقوا سعداء جداً بالتعامل مع أهل البرلس الطيبين».

ويتابع «عبد المحسن»: «بدأنا نرسم على الجدران والمراكب، وكل واحد بدأ يختار المكان إللي هيشتغل فيه وهنخلّي البرلس لوحة فنية رائعة خلال أيام، وده بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ66 لمحافظة كفر الشيخ، تخليداً لذكرى معركة البرلس عام 1956م، بعد انتصار البحرية المصرية على الفرنسية، بمشاركة أهالي البرلس، علشان كده هي أرض البطولات».