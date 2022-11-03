انطلاق مبادرة «كفالة صحية» لدعم الطفل اليتيم في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، استكمال دعمها للأطفال الأيتام بالمحافظة، من خلال مبادرة «كفالة صحية» لدعم الطفل اليتيم، حيث يُجرى توفير كفالة وعلاج.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن مبادرة «كفالة صحية» لدعم الطفل اليتيم جاءت تأكيداً على اهتمام المديرية بهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى محافظة كفر الشيخ الأشد احتياجاً، من خلال علاجهم فى أفضل المراكز الطبية، فضلاً عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأن الجميع خلفهم يدعمونهم ويساعدونهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

«الأورمان»: الطفل اليتيم على رأس أولوياتنا

ومن جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة «كفالة صحية» لدعم الطفل اليتيم جاءت استكمالاً لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها وخاصة الجانب الصحي، ونجحت خلالها فى علاج الآلاف من الأطفال الأيتام بمحافظة كفر الشيخ.

المساهمة في دعم مبادرة «كفالة صحية»

وأوضح «شعبان»، أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لكفالة صحية بمبلغ 3600 جنيهاً، أو مبلغ 300 جنيهاً شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12 شهراً، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة صحية للطفل اليتيم ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان أطلقت عام 2003 بناءً على اقتراح من أحد المتطوعين من الجمعية «يوم اليتيم» كمبادرة اجتماعية، وترجمتها على أرض الواقع في أول يوم جمعة من شهر أبريل سنويًا كفرصة لتسليط الضوء على رعاية وكفالة الأيتام، ولتعريف الرأي العام بأهمية دعم الأيتام، وتوجيه أنظار المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بالطفل اليتيم معنويًا وماديًا.