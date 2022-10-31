انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى البرلس الدولي للرسم بكفر الشيخ غدا

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط والمراكب في محافظة كفر الشيخ، غدا الثلاثاء، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 14 نوفمبر المقبل.

25 فنانا يشاركون في الملتقى

ومن المقرر أن يشهد الملتقى مشاركة أكثر من 25 فناناً تشكيلياً متعددي الجنسيات من 18 دولة من أنحاء العالم، بالإضافة لعدد من طلاب كليات الفنون الجميلة، حيث يقومون بالرسم على جدران وحوائط ومراكب البرلس في لوحات فنية بديعة.

ويهدف الملتقى الذي تُنفذه مؤسسة الفنان التشكيلي الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية، إلى التواصل بين الفنانين المصريين والأجانب، فضلاً عن تقديم موضوعات مستمرة ومستلهمة من تاريخ وتراث البرلس.

من جانبه، أكد الفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، صاحب المؤسسة، ومنفذ الملتقى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملتقى البرلس التاسع ينطلق صباح غدٍ الثلاثاء بعد أن توقف العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتاً أنه سيتم غداً استقبال الفنانين التشكيليين القادمين من عدد كبير من الدول للمشاركة في الملتقى.

تحويل البرلس للوحات فنية رائعة

وأوضح «عبد المحسن»، إن ملتقى البرلس يهدف إلى تحويل مدينة البرلس إلى لوحات فنية رائعة، فضلاً عن إدخال السرور على قلوب الأطفال في مدينة البرلس، واكتشاف مواهبهم في الرسم، حيث يتم منح الأطفال فرصة المشاركة في أعمال الملتقى، كما يتم استغلال الأخشاب المتبقية من أعمال صناعة السفن في رسم اللوحات والبورتريهات الفنية وإهدائها للأطفال والمشاركين.

ويحظى ملتقى البرلس بدعم واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث يحرص الملتقى على تسويق برج البرلس كمنطقة سياحية بخلق مناخات جديدة للسياحة المصرية تُسلط الأضواء عليها، وجذب فئات مختلفة من جنسيات متعددة للتفاعل مع المنطقة والاطلاع على جمالها.