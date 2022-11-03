غلق جزئي لمطلع كوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، غلق مطلع كوبري الجيزة المعدني، «الحارة اليمنى فقط»، أمام القادم من شارع ربيع الجيزي، لمدة 3 أيام، تبدأ الساعة 1 صباح غدا الجمعة، وحتى الساعة 5 صباح الأحد المقبل.

صيانة كوبري الجيزة المعدني

وأرجعت المحافظة سبب إغلاق المطلع، إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للكوبري، لتسهيل حركة المركبات عليه خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار، حيث تتولى الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبري استكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات

ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق في الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والمتابعة، لاتخاذ ما يلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.

وبناء عليه، نسّقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة للأعمال، بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.