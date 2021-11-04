غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا لمدة 3 أيام لاستكمال أعمال الصيانة

أعلنت محافظة الجيزة استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة «الإيبوكسي» الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وأعلى معدلات للأمن والسلامة على كوبري الجيزة المعدني استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

موعد غلق كوبري الجيزة المعدني

ونوهت محافظة الجيزة، في بيان لها، بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديداً للمنزل المؤدي لشارع مراد بواقع غلـق عـدد «1» حارة مرورية فقط وذلك لمدة «3» أيام فقط، بدءا من الساعة 12 من صباح يوم الجمعة الموافق 5 موفمبر الجاري حتى الساعة 5 صباحا من يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة علماً بأن أعمال الغلـق الجزئي ستجرى بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيـل الحركة المرورية.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمحافظة، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها وتسهيل حركه سير المركبات.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.