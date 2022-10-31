الطرق المغلقة في الجيزة وتحويلاتها المرورية.. اعرف موعد إعادة فتحها

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق عدة طرق في الجيزة، لأعمال مشروع تطوير وتوسعة محور 26 يوليو البديل، ولاستكمال الأعمال لتسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق للخط الـ 4 في شارع الأهرام.

الطرق المغلقة في الجيزة

وأوضحت الإدارة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم غلق الطريق السطحي المؤدى لشارع السودان ولكوبرى أحمد عرابي، ضمن الطرق المغلقة في الجيزة، بشكل كلي، على أن يتم إعادة فتحه في صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022، وذلك لتركيب الكمر الخرساني لمحور أحمد عرابي الجديد، وأنه تم تحويل الحركة المرورية لجميع قائدي السيارات القادمة من شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس باتجاه شارع السودان، والدخول يمينًا في شارع بحر الغزال، حتى تقاطعه مع شارع عطبرة، ثم الدخول يسارًا بشارع عطبرة وصولًا حتى شارع السودان.

شارع الهرم من الطرق المغلقة في الجيزة

كما تم غلق شارع الهرم بشكل جزئي، وذلك من تقاطع شارع حسن محمد حتى الشيخ الشربيني المطبعة سابقًا، ضمن أعمال الطرق المغلقة في الجيزة، وذلك من صباح يوم السبت الماضي، على أن يستمر غلقه حتى انتهاء أعمال التسليم لموقع محطة مترو الأنفاق بالمطبعة بالكامل.

وأوضحت الإدارة، أن الطرق المغلقة في الجيزة، تأتي في ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات «الأهرامات، العريش، المريوطية، مدكور، المطبعة، والطالبية والمساحة»، وستقوم الشركة المنفذة باستلام النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة «المرحلة الثانية»، وتحديدا بداية شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربيني، المطبعة سابقا، بمسافة 30 مترًا، ويبلغ طول موقع المحطة ما يقرب من 400 م، وذلك في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.