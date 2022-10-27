غلق جزئي لشارع الأهرام من تقاطع حسن محمد حتى الشيخ الشربيني في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذي يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة).

استلام النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة

وبشأن ذلك، ستقوم الشركة المنفذة باستلام النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثانية) بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربيني (المطبعة سابقا) بمسافة مايقرب من 30 مترا، ويبلغ طول موقع المحطه مايقرب من 400م، في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار إليه لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباحا يوم السبت الموافق 29 أكتوبر، وحتى انتهاء فترة الأعمال.

توفير حارات مرورية مناسبة

وتوضح محافظة الجيزة أنه جرى رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث (الطبقة الاسفلتية - ازالة ارصفة وتوسعة الطريق - اعمدة انارة) وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من 7 إلى 10 أمتار، وذلك للحد من التأثير السلبي على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.