التصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها بصعق كهربائي من غسالة في القليوبية

لقيت طفلة مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي من غسالة كهربائية، ونُقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أسرة المتوفاة.

صعق كهربائي من غسالة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية؛ إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بوفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مقيمة بقرية الدير دائرة المركز، إثر تعرضها لصعق كهربائي من غسالة كهربائية أثناء تشغيلها.

وعلى الفور جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن، وشيع العشرات من أهالي قرية الدير؛ جثمان الطفلة وسط دموع وأحزان أهليتها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها.