محافظ القليوبية في جولة ميدانية بـ«شبرا والخصوص» لمتابعة تصريف مياه الأمطار

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء الثلاثاء، جولة ليلية، لمتابعة أعمال شفط وتصريف تراكمات مياه الأمطار بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للاطمئنان على سير الحركة المرورية عقب تعرض عدد من مدن المحافظة لموجة أمطار متوسطة.

كسح وشفط مياه الأمطار بالقليوبية

وتواصل الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي أعمال كسح وشفط تجمعات المياه من الشوارع والطرق السريعه الناتجة عن أمطار اليوم، حيث جرى الدفع بأكثر من 25 سيارة شفط مياه من شركتي مياه الشرب والصرف بالقليوبية والقاهرة الكبري بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة والخصوص، لشفط تجمعات مياه الامطار بخاصة بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق، حيث تواجد المحافظ وسط رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أثناء عملهم.

وتابع المحافظ مع الأجهزة التنفيذية تصريف تراكمات مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية، على الطريق الزراعي وبجوار كوبري الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة، وأعلى الطريق الدائري بمدخل كوبري شارع أحمد عرابي، وبداية من محور الفريق العصار بحي شرق، ونزلة بهتيم ونطاق مدينة الخصوص أعلى الدائري ومحور الخصوص وشارع 15 مايو.

الهجان: لا تعطيل للدراسة ونتعامل مع موجة الطقس السيئ

وشدد الهجان، في بيان له، اليوم أنه لا تعطيل للدراسة في مناطق التي شهدت الأمطار، وعلى جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لمطابق الصرف وبالوعات الأمطار ورفع أي أتربة أو مخلفات على جانبي الطرق من شأنها إعاقة حركة المرور.

يذكر أن محافظ القليوبية، أعلن رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بجميع غرف العمليات المركزية وتشكيل وحدات التدخل السريع، للتعامل مع أي أحداث طارئة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع تراكمات المياه أولاً بأول، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة.