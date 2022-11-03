تكليفات للمدارس بالاستعانة بموجهي المواد لسد عجز المعلمين

وجهت المديريات التعليمية، تعليميات مهمة للإدارات التعليمية، بتكليف الموجهين بالتدريس في المدارس، لسد العجز في بعض المدارس بالإدارات التعليمية، ولصالح العام ولاستقرار العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

تنظيم قوافل للمدارس التي بها عجز

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها للإدارات التعليمية، نظرا لوجود عجز في بعض الإدارات التعليمية في بعض المواد، يكلف موجهي هذه المواد بالتدريس في المدارس التي تعاني عجز شديد في الإدارات، مع تكليف مكاتب التوجيه بالإشراف وتنظيم القوافل لتلك الإدارات، بالتعاون مع تلك المواد مع موجهي أوائل تلك المواد.

توفير وسيلة مواصلات للموجهين

وأضافت المديريات التعليمية، يتم توفير وسيلة المواصلات للذهاب والعودة باستخدام باص الإدارة علي أن يكون سد العجز للمرحلة الابتدائية والاعدادية مع اعتبار الموضوع هام ولصالح العمل.

وأشارت المديريات التعليمية، في خطابها، علي مديري الإدارات التي بها عجز عمل اللازم نحو توزيع موجهي المواد علي الأماكن التي بها عجز.

وفي سياق أخر، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت المديريات التعليمية، بفتح العمل بالحصة بالمدارس لسد العجز في المرحلتين الابتدائية والاعدادية وفقاً للشروط التالية:-

- مؤهل عال تربوي.

- يفضل من يكون لديهم خبرة مسبقا في مجال التدريس.

- ألا يكون له أقارب حتي الدرجة الثانية بالمدرسة.

- يكون التقدم عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها المتقدم.

- إقرار من المتقدم بعد المطالبة بالتعين علي الموازنة العامة للدولة وعدم تحرير عقد ويتم توقيعه أمام اللجنة.

- بحث الموقف الأمني للمتقدم للعمل بنظام الحصة.

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم بنظام الحصة لـ24 حصة.