حبس «مستريح الأدوات الصحية» في الإسكندرية.. وقانوني يوضح العقوبة

خضع صباح اليوم، المتهم في قضية النصب والاحتيال علي المواطنين والمعروف بـ«مستريح الأدوات الصحية» في الإسكندرية، لاستيلائه على على 3 ملايين جنيه من المواطنين، لجلسة تحقيق كاملة للادلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد سماع أقواله.

وأفادت تحقيقات النيابة قيام المتهم بالاستيلاء على على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، وتبين من خلال التحقيق أنه مقيم بالمحافظة، كما اعترف بممارسة نشاطه الاحتيالي عن طريق خداعهم وأخذ أموالهم زعما منه توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الأدوات الصحية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وعقب افتضاح أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة.

عقوبة النصب والاحتيال

شرح الخبير القانوني محمود عبدالله، لـ«الوطن» أن عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين قد تصل مدة الحبس بها لثلاث سنوات وغرامة، وأن المادة 336 تنص على تنفيذ عقوبات غليظة ورادعة لمن يرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بأن يعاقب بالحبس لقيامه بالاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموال الغير أو بعضها عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

أضاف «عبدالله»، أن من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس مدة من سنة حتى ثلاث سنوات ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وتتفيذ غرامة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص لتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في تجارة الأدوات الصحية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد مكان المتهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.