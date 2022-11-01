لينك مخالفات المرور.. عبر موقع النيابة العامة

في إطار التسهيل على المواطنين في الحصول على كل الخدمات المرورية، سهَّلت الحكومة كل الخدمات بطريق سريعة أون لاين من خلال عدة مواقع مختلفة، منها موقع البوابة الرقمية، أو موقع النيابة العامة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي عممتها الحكومة المصرية على جميع الوزارات والهيئات الاقتصادية المختلفة.

ويأتي البحث عن لينك الاستعلام عن المخالفات الحكومية، على قائمة اهتمامات مالكي المركبات في جميع محافظات الجمهورية، لذا ومن خلال عدة خطوات بسطية يستطيع سائقو ومالكو المركبات في الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها وذلك بشكل سريع، ودون انتظار مزيد من الغرامات.

الخدمات المرورية على موقع النيابة العامة

- الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط.

- الدخول على أيقونة الاستعلام عن المخالفات، من خلال الرابط ، حيث يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات رخصة المركبات او مخالفات رخصة القيادة.

- يقوم المستخدم باختيار، بالضغط على مخالفات رخص المركبات.

- قم بكتابة رقم اللوحة السيارة.

- قم بالضغط على ايقونة المخالفات.

- تظهر قيمة المخالفات المسجلة على المركبة.

- فى حالة الرغبة فى الدفع الفوري لقيمة المخالفات، من خلال الدخول على الرابط، وذلك من خلال بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

يستطيع صاحب المركبة التقديم لتظلم على قيمة المخالفات المرورية، من خلال الدخول على الرابط، بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة التظلم على مخالفات رخص السيارة، وقم بإدخال رقم اللوحة .

- الضغط على تقديم التظلم.

- بعد ذلك يظهر رقم الطلب ، الذى من خلاله يمكن الاستعلام على نتيجة التظلم ، من خلال الرابط.

- حيث يتم إدخال رقم الطلب، والتعرف على نتيجة التظلم المقدم من صاحب المركبة.