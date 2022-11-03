موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الزمالك والمصري في الأسبوع الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز، التي تنطلق الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخب المصري.

توقف الدوري بسبب معسكر المنتخب

ويتوقف الدوري المصري خلال شهر نوفمبر لوجود معسكر المنتخب المصري لكرة القدم، وخوض مباراة ودية مع منتخب بلجيكا يوم 18.

استعداد نادي الزمالك لمواجهة النادي المصري

ويستعد نادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لمواجهة النادي المصري بقيادة إيهاب جلال ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري وملعب اللقاء

وتنقل مباراة الزمالك والمصري، عبر مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس» الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتقام على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 7 نقاط، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة.

ترتيب المصري البورسعيدي

على الجانب الآخر، يدخل النادي المصري مباراة الزمالك، وهو في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات، حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مثلها.

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام المصري

يدخل نادي الزمالك المباراة طامحاً في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره، خاصة بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام نادي إنبي بهدف مقابل هدف، عقب الهزيمة من النادي الأهلي بثنائية نظيفة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت على استاد «هزاع بن زايد» في الإمارات.

المصري يسعي لخطف الفوز أمام نادي الزمالك

على الجانب الآخر، يسعى المصري لخطف الفوز أمام نادي الزمالك أو تحقيق التعادل وحصد نقطة من المباراة، خاصة أنه يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري.