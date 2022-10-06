الجامعة البريطانية في مصر تدعم قمة المناخ بأكبر مارثون للشباب

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي فتح باب التسجيل للمشاركة في أكبر ماراثون جامعي من أجل المناخ، بعنوان «Run for the climate»، إلى جانب تنظيم «كايرو رانرز»، تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، وسفارة اليابان في مصر والمقرر عقده في 14 أكتوبر الجاري، مستهدفًا آلاف المشاركين.

الجامعة البريطانية في مصر

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية على المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوعية بقضية تغير المناخ، وإيمانًا بدورها في دعم مؤتمر قمة المناخ، ودعم الجهود الوطنية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر COP 27.

وينطلق الماراثون من مدينة الشروق في الساعة السابعة صباحًا، ويشارك في الماراثون العديد من الشخصيات العامة الدولية والمحلية رفيعة المستوي، وأعضاء من مجلس الأمناء بالجامعة البريطانية، ورؤساء الجامعات الأخرى، وعدد من مشاهير الفن والرياضة، وطلاب الجامعات.

مشاركة 10 آلاف طالب من الجامعات

ويستهدف الماراثون مشاركة 10 آلاف طالب من الجامعات المصرية والشباب والعائلات من جميع أنحاء الجمهورية، في مسابقة هي الأكبر محليًا من حيث العدد، والأولى من حيث تنوع وتكامل الأنشطة الفنية والثقافية المرافقة للحدث، تحت عنوان «الفن للمناخ»، بالتوازي مع معرض فني مفتوح، لعرض الأعمال الفنية المناخية.

كما يتضمن الماراثون معرض بعنوان «البازار الأخضر»، لعرض المشروعات الخضراء لطلاب الجامعة البريطانية والشركات الناشئة والمبادرات والمشروعات الطلابية صديقة البيئة من كليات الجامعة المختلفة، للمساهمة في تعظيم الأثر من هذا الحدث بين الطلاب والمشاركين وتحقيق التفاعل المجتمعي اللازم.