«الديناصور فرانكي» في رحاب الجامعة البريطانية استعدادا لقمة المناخ

استقبلت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، اليوم الاثنين، بحرم الجامعة البريطانية، الديناصور «فرانكي»، النموذج المجسم للحملة التي يدعم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتحدث عن قضية تغير المناخ، تحت شعار «لا تختار الانقراض».

الجامعة البريطانية في مصر، هي الجامعة الوحيدة التي زارها «فرانكي»، في إطار حرص الجامعة البريطانية في مصر على دعم استضافة مصر لقمة المناخ Cop 27 وحرصًا منها على رفع الوعي المعرفي لدى طلابها بالتغير البيئي والمناخي وللتعاون الوثيق بين الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تحديات تغير المناخ

وظهر الديناصور «فرانكي»، بين الطلاب وسط حالة من الإعجاب والتفاعل معه، والتقاط الصور التذكارية، كما تحدث «فرانكي»، مع طلاب الجامعة البريطانية في مصر، عن تحديات تغير المناخ، وكذلك خطورة ارتفاع درجات الحرارة، والعقبات المترتبة على عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لقضية تغير المناخ.

وتحدث عن انقراض الديناصورات بسبب النيازك، ودعي للتوقف عن حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الذي ينتج غازات تحتبس الحرارة، وأصبحت هي المسبب الرئيسي لتغير المناخ، بالإضافة إلى الترويج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.

وظهر الديناصور في أول فيلم على الإطلاق ينتج داخل قاعة الجمعية العامة وظهر يدخل مبنى الأمم المتحدة ويلقي خطابًا يتحدث فيه عن تداعيات تغير المناخ.

ومن المقرر أن يشارك «فرانكي»، بمؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، وقامت الفنانة دنيا سمير غانم بالنسخة العربية الوحيدة للحملة العالمية.

مشروعات ومبادرات

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، أطلقت العديد من المشروعات والمبادرات مثل تنظيم فعاليات أكبر ماراثون من أجل المناخ بمشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك.

وأطلقت الجامعة النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ، بمشاركة 130 طالبا من 24 دولة حول العالم، فضلًا عن مشاركة الجامعة البريطانية في مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.