تعاون مشترك بين الجامعة البريطانية وشركة اتصالات مصرية لتدريب الطلاب

وقع الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر بروتوكول تعاون مع مسؤولي إحدى شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، لتوفير فرصًا تدريبية لطلاب الجامعة بأقسام الشركة المختلفة، والتعرف على آلية العمل داخل الشركات الكبرى والاستفادة من خبرات الموظفين بالشركة مما يسهم في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وكذلك إتاحة فرص تشغيل للعناصر المتميزة من الخريجين للانضمام للشركة.

الجامعة البريطانية في مصر

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد نجم مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونواب رئيس الجامعة البريطانية وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

يأتي هذا البروتوكول، في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسستين، وضمن الجهود المشتركة التي تستهدف توفير برامج تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال اكسابهم المهارات والخبرات العملية، بجانب توفير فرص العمل داخل الشركة، وفي ضوء دعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال بناء قدرات ومهارات الشباب لتحقيق تنمية مجتمعية رقمية بما يضمن الارتقاء بالاقتصاد الرقمي المصري.

الجامعات الخاصة

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، سعي الجامعة البريطانية الدائم لتوسيع دوائر الشراكة وتبادل الخبرات بينها وبين جميع المؤسسات على الصعيد المحلي والدولي، بما يخدم مصلحة طلاب الجامعة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وللحصول على أكبر قدر ممكن من التعليم والتدريب لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية والعالمية.

وأضاف «لطفي»، أن الجامعة البريطانية في مصر صرح تعليمي كبير تمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية الشريكة، كما وضعت استراتيجية شاملة لتخريج كوادر طلابية مشرفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وبناء قدراته وشخصيته، لذلك توفر الجامعة لطلابها برامج تدريبية مكثفة مع كبرى المؤسسات العالمية، لمواكبة كافة المستجدات وتمكين الطلاب وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من خبرات وفتح آفاق جديدة لهم.