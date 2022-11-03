جامعة بورسعيد تنظم يوما للبيئة لطلاب كلية العلوم.. «اتحضر للأخضر»

نظمت كلية العلوم جامعة بورسعيد يوما للبيئة، قامت من خلاله بزيادة المسطحات الخضراء وأعمال نظافة حرم الكلية والملعب التابع لها.

وشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب معا في زراعة النباتات وأعمال النظافة لتوصيل رسالة للجميع أن الحفاظ على البيئة واجب على كل فرد ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالتزامن مع مؤتمر التغيرات المناخية المقبل في شرم الشيخ.

أقيم اليوم تحت رعاية الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد، وتحت إشراف الدكتور محمد كامل فرح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يوم البيئة بشكل دائم

من جانب آخر، أكد الدكتور فريد الدسوقي عميد الكلية أن الحفاظ على نظافة الكلية وخلق مسطحات خضراء داخل حرم الكلية عمل علينا الحفاظ عليه بشكل دائم وإقامة يوم للبيئة يعمل على زيادة الوعي البيئي للطلاب.

الحد من تلوث الهواء

وأوضح عميد كلية العلوم أن المستهدف من إقامة هذا اليوم تغيير سلوكيات الطلاب ونشر الوعي البيئي وحثهم على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.