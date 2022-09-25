سوسن بدر: قعدت في كلية العلوم 48 ساعة.. وقدمت على معهد التمثيل من ورا بابا

قالت الفنانة سوسن بدر، إنّها سيدة مصرية بسيطة عاملة مكافحة تعمل طوال عمرها، موضحةً: «أنا سعيدة جدا وفخورة بمشواري سواء كان كفاحا أو صوابا أو أي أمر خاطئ، أو عثرات أو كبوات أو أزمات».

شخصية بسيطة

وأضافت «بدر»، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»: «بعيدا عن حياتي العملية، أنا شخصية بسيطة جدا، مجرد أم وجدة وصديقة، أهل أمي من أبنوب الحمام في أسيوط، وأهل أبي يُقال إن جزءًا منهم في كوم أمبو، وجزء موجود في أسوان، ولنا نسب في سوهاج، وأنا سعيدة بأصولي».

لقب نفرتيتي مصر

وتابعت الفنانة: «لُقبت بنفرتيتي مصر لأن شادي عبدالسلام اختارني لكي أجسد شخصية نفرتيتي وكنت صغيرة للغاية وحصلت على الثانوية العامة للتو، ولكنه توفي ولم يتم تقديم الفيلم، وحصلت على توكيل الفراعنة حتى اليوم».

بدأت حياتها مانيكان وتعلمت من رجاء الجداوي

وأكدت: «بدأت حياتي مانيكان وكانت الراحلة رجاء الجداوي تدربني عندما كنت في الصف الثالث الثانوية، وتعاونت مع دار أزياء مهمة، وعندما رأيت رجاء الجداوي كنت مندهشة، لأنني رأيت رمز الجمال والأناقة والأنوثة، كانت مثلنا الأعلى وظلت رمزا للجمال والأنوثة والأناقة حتى رحلت».

وواصلت الفنانة سوسن بدر: «رجاء الجداوي علمتنا كيف نمشي ونتكلم ونجلس وعملت مانيكان لأكثر من سنة، وعندما التحقت بالمعهد ركزت على التمثيل».

وأشارت، إلى أنها درست في كلية العلوم: «مكنتش عاوز أدخلها بس والدي زرجن إني دخلت المعهد، عشان كان شايف إن التمثيل مهنة صعبة على البنات، وكان يفضل مهنة عادية، وصمم إني ألتحق بكلية العلوم بجامعة عين شمس، ولما روحت الكلية مقدرتش أكمل وقعدت هناك 48 ساعة ورحت قدمت في المعهد من وراء بابا، وحضرت نصين لامتحانات القبول؛ الأول لغة عربية والثاني لغة عامية، اللغة العربية كان قصيدة لأحمد شوقي من مصرع كليوباترا، واللغة العامية مونولوج لسميحة أيوب في سكة السلامة، ونجحت في الاختبار».