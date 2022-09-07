فتح باب التقديم للدراسة في جامعة شرق بورسعيد الأهلية الأحد المقبل

أعلنت جامعة شرق بورسعيد الأهلية فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة الحديثة، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 11 سبتمبر 2022، للالتحاق ببرامج الجامعة بـ كلية الطب البشري حد أدنى 77%، وكلية الهندسة حد أدنى 66%.

وأشارت جامعة شرق بورسعيد الأهلية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأوراق المطلوبة، هي:

- صورة الشهادة وبطاقة الرقم القومى.

- عند تقديم الأوراق سيتم استلام إذن دفع المصروفات.

مكان التقديم: مقر إدراة جامعة بورسعيد، نادي الجامعة ببورفؤاد، مكتب التقديم للجامعة الأهلية.

وأشارت الجامعة إلى أن دفع المصاريف يجرى على قسطين، كالتالي:

كلية الطب

القسط الأول: 45 ألف جنيه مصري + 1500 جنيه مصري مصاريف إدارية.

القسط الثاني: 40 ألف جنية مصري.

كلية الهندسة

القسط الأول: 25 ألف جنيه مصري + 1500 جنيه مصري مصاريف إدارية.

القسط الثاني: 25 ألف جنيه مصري.

وبحسب بيان الجامعة، جرى ترشيح 165 طالبا بـ«كلية الطب»، و105 طالب بكلية الهندسة.

إتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية

وأكدت الجامعة أنه يجرى العمل على إتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية من خلال تقديم برامج دراسية تُناسب احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، لافتة إلى أنه على الصعيد المجتمعي تساهم جامعة شرق بورسعيد الأهلية في دفع الحركة العمرانية بمنطقة شرق بورسعيد كونها عامل جذب مهم ومؤثر في تنشيط كافة مجالات الحياة، مشيرة إلى أن المباني متطورة تواكب أسلوب وتحديات العصر لكافة التخصصات والأغراض التعليمية.