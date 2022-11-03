«المصريين الأحرار» يثمن جهود الدولة في الاستعدادات لقمة المناخ

ثمن حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود الدولة رئيسا وحكومة، على الجهود العظيمة والاستعدادات لاستقبال قمة المناخ الدولية، التي تعقد بأرض الكنانة للمرة الأولى.

قمة المناخ

ويرى «المصريين الأحرار»، كما جاء في بيان له، أن انعقاد قمة المناخ، تأتي في توقيت غاية الحساسية والصعوبة، خاصة وسط تفاقم الأزمات المناخية على مستوى العالم، وفي ضوء العديد من الإشكاليات والمتغيرات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

ويترقب حزب المصريين الأحرار مع الكثيرين من المواطنين خروج قرارات ورؤية تختلف شكلا وموضوعا عن سابقيها فى ظل المتغيرات المتسارعة لطبيعة المناخ التى باتت تنّذر بكوارث عالمية.

وأضاف البيان، أن مصر يمكنها الاستفادة من القمة على وجه الخصوص، من خلال استغلال الفرصة في التسويق السياسي والسياحي، وفتح آفاق واسعة مع الشركات العالمية المشاركة بالقمة.

وشدد الحزب، على أن مصر الرائدة والقادرة عبر الزمان محط انظار الجميع اعدائها قبل محبيها، ولذا خرجت حفنه من أبواق المتأمرين الداعين للفوضي بقصد النيل من استقرار الوطن بتلك الدعوات الخبيثة، خاصة ظهورها مع انعقاد المؤتمر العالمي.

شعب مصرصمام الأمان

وأكد «المصريين الأحرار»، أن شعب مصر الواعي سيظل صمام الأمان، يفطن ويفرز الغث من السمين، ويقف حائط وجبهة واحدة مع مؤسسات الوطن وقيادته الرشيدة، ضد ما يحاك.

وأعلن الحزب ترحيبه بكل ضيوف -أرض الكنانة- المشاركون في القمة، ضيوفا أعزاء في قلب نبراس الحضارة والأصالة، ونتطلعّ أن تشهد القمة نجاحًا وتقدمًا بشأن قضايا المناخ، ولا نغفل دور مصر وقيادتها الريادي في اتخذ خطوات جادة وواثقة بهذا الصدد، لمحارب ملوثات البيئة والحد من متغيرات المناخ.

كما يّسعد الحزب بالمشاركة في فعاليات القمة، من خلال قيادات وشباب ذو رؤية طموحة بهذا الشأن، لذا وجه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب اللجان المختصة بالبيئة والمناخ وكل ماهو ذو اختصاص بالتعاون مع امانات المحافظات للعمل على التوعية الشاملة بأزمات المناخ وتبعاته التي تهدد البشرية وطرق الحد منها.

وختامًا وفي ضوء قراءة للمشهد العالمي والإقليمي.. يّوكد المصريين الأحرار رئيسًا وأمينًا ومكتبا سياسيًا وهيئة عليا وجموع الأعضاء، الدعم الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتخذه من قرارات للعمل على مواصلة بناء الجمهورية الجديدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية مقدرات الشعب، والحفاظ على سلامة المواطنين من كل المهددات التي قد تحاك ضد بلادنا العزيزة.