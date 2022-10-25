رئيس حزب المصريين الأحرار: المؤتمر الاقتصادي أتاح المشاركة وتبادل وجهات النظر

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المؤتمر الاقتصادي متميز في عدة مناحي منها التوقيت والظروف الاقتصادية العالمية الطاحنة والتنوع بين الخبراء لتضمنه خبراء من المستوى المحلي والدولي والجهات التنفيذية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجميعة رجال الأعمال المصرية والجهات المانحة والأحزاب، ما يعني المشاركة المتكاملة التي أضافت لقيمة الحوار.

عرض الحلول ووجهات النظر

وأوضح « خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المؤتمر الاقتصادي كفل مساحة مشاركة واسعة وأتيحت الفرصة للجميع لعرض الحلول وتبادل وجهات النظر، وكانت هناك قرارات فورية من رئيس الوزراء، وتوج بانعقاده بشكل دوري لمراعاة التغيرات الاقتصادية العالمية التي تحدث بين يوم وليلة، موضحا أن المؤتمر يصدر توصياته ويتابع تنفيذها من خلال لجنة كلفها الرئيس السيسي، ما يعني أن المؤتمر متميز ونتائجه سوف تتحقق على أرض الواقع.

خطاب للأمة يتسم بالصراحة

وأشار الدكتور عصام خليل إلى أن كلمة الرئيس في ختام المؤتمر الاقتصادي هي مكملة لكلمة الافتتاح وتعتبر خطاب للأمة يتسم بالصراحة والوضوح والشفافية والمكاشفة، مضيفا أن البعض يسأل عن عدم وجود بعض الشخصيات بعينها في مناصب قيادية والرئيس اليوم أوضح الأسباب بشكل مباشر.

فلسفة الحكم والمسؤولية

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الخطاب أوضح فلسفة الحكم والمسؤولية، ومراعاة جميع الأبعاد في القرارات فالأمر ليس اقتصاديا فقط.