«حكاية توت» لتنشيط السياحة بمكتبة الإسكندرية ضمن عروض الصورة الحية لـ عنخ آمون

5 أيام فقط تفصلنا عن أهم حدث في مصر والعالم أجمع، وهو الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، التي تم اكتشافها بواسطة عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر التي تعد من أهم وأروع المقابر، التي تم اكتشافها على مر العصور باعتبارها المقبرة الوحيدة الكاملة التي لم يسرق منها شيء وتنطلق الاحتفالات بداية من مكتبة الإسكندرية.

الدكتور الحسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، قال إن متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ينظم معرض بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة تحت عنوان «الصورة الحية لتوت عنخ آمون»، غداّ الثلاثاء الموافق 1نوفمبر 2022حتي 30 نوفمبر 2022 مضيفا أنه سيتم عرض مجموعة من الصورة الخاصة بتوت عنخ آمون.

محاضرة بعنوان «توت عنخ آمون فرعون المجد والخلود»

هذا العرض الهدف منه الاحتفال بمئوية توت عنخ آمون، فهو يعد بداية الاحتفال بهذا الحدث الضخم وسيتم إلقاء محاضرات بواسطة علماء مصريين وأجانب عن توت عنخ آمون، وفق تصريحات مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، لـ«الوطن»، افتاً إلى أن هناك عرض ومحاضرة يوم الأثنين الموافق 7 نوفمبر 2022بعنوان «حكاية توت»، لتنشيط السياحة ومحاضرة بعنوان «توت عنخ آمون فرعون المجد والخلود»، وورشة عمل للأطفال عن كيفية صناعة قناع توت عنخ آمون .

عرض مجموعة من الصورة والوثائق المتنوعة الخاصة بتوت عنخ آمون

سيتم عرض مجموعة من الملفات والوثائق المتنوعة عن اكتشاف المقبرة الخاصة بالملك ومكتشف المقبرة «هوارد كارتر» والكتب الخاصة به ومؤلفاته عن توت عنخ آمون، وتتضمن العروض بعض العملات والطوابع التي تحمل اسم وصورة وسيتم عرضها في شكل لوحات وفاترينات عرض، وفق مدير المتحف.

العرض الذي سيجرى تقديمه، من المقرر أن يحضره الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الإيطالي بالقاهرة والعديد من الشخصيات الهامة والمهتمين بالآثار المصرية.