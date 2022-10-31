صندوق مكافحة الإدمان يوضح أهمية العلاج الجماعي لـ متعاطي المخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن العلاج الجماعي لمرضى الإدمان، إحدى الخدمات العلاجية للصندوق، ثبت نجاحه كمكون أساسي في البرنامج، وذلك من خلال الخبرة الإكلينيكية.

مزايا العلاج الجماعى من الإدمان

وأوضح الصندوق على الموقع الرسمي له، أن العلاج من الإدمان يكون في سرية تامة ومجانا دون دفع أي رسوم، مشيرا إلى أن أهمية العلاج الجماعي تتمثل فيما يلي:

- يلعب العلاج الجماعى دورا مهما في مساعدة المرضى على التخلص من التعاطي والإدمان ومنع الانتكاسة.

- يساعد العلاج الجماعى المرضى الذين يجنحون للسلبية والانزواء ويفتقدون المهارات الاجتماعية التي تمكنهم من تنمية روابط وثيقة الصلة بالآخرين.

- يساعد العلاج الجماعى من الإدمان المرضى الذين يعانون الاكتئاب الناتج من الاحتكاك بالآخرين والفشل في ذلك.

- يعمل العلاج الجماعي على تنمية مهارات المريض ومساعدته على العلاج بشكل أسرع.

- من أبرز مزايا العلاج الجماعي فعاليته في علاج العديد من الحالات النفسية التي تلعب فيها الأخطاء في عمليات التفاعل بالآخرين دورا حاسما في نمو الأعراض المرضية، لذلك فإن العلاج الجماعي في هذه المواقف يساهم في العلاج.

وأوضح الخط الساخن لصندوق علاج الإدمان، أن العلاج لا يقتصر على المرضى فقط، لكنه امتد ليشمل الأسرة أيضا، منوها بأن العلاج الطبي يشمل تطهير الجسم من السموم، والعلاجات الطبية المرتبطة بالتعاطي.

تدريب المرضى على تعديل أفكارهم تجاه تعاطي المخدرات

ولفت الصندوق إلى أن العلاج النفسي، يشمل علاجا فرديا أو جمعيا، كما يشمل مقابلات دافعية، وعلاج نفسي سلوكي معرفي، مؤكدا أنه يجرى تدريب المرضى على تعديل أفكارهم تجاه تعاطي المخدرات واستعادة ثقتهم في أنفسهم، وتصحيح صورة الذات وتقييم القدرات الحقيقية، وتعلم سلوكيات أخرى.