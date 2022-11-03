رئيس «القومي للمرأة»: السيدة المصرية قادرة ومؤهلة لمواجهة أزمة تغير المناخ

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات مؤتمر إعلان نتائج «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء والوزيرات والمحافظين والسيدة المحافظ، والدكتور محمود محيي الدين رئيس رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop 27، وإيلينا بانوفا المنسق الإقليمي المقيم للأمم المتحدة فى مصر.

تغير المناخ

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بأهمية هذه المبادرة المتميزة والرائدة في مجالات مهمة وملحة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة آثار تغير المناخ، وتنفيذ التحول الرقمي، خاصة ونحن على أعتاب استضافة مصر لقمة المُناخ السابعة والعشرين بشرم الشيخ والمزمع عقدها مطلع الأسبوع المقبل.

ووجهت خالص الشكر إلى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لحرصه على تضمين مشروعات المرأة داخل المبادرة، مؤكدة أن ذلك يأتي تأكيدا على نهج الدولة المصرية في حماية ودعم وتمكين المرأة المصرية، وايمانا بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مواجهة تغير المُناخ.

المشروعات الخضراء الذكية

وثمنت رئيسة المجلس جهود الدكتور محمود محيي الدين في المبادرة المتميزة وغير المسبوقة على مستوى العالم والتي تركز على التنفيذ الفعلي لمشروعات خضراء ذكية على أرض الواقع، وتخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة ضمن فئات المبادرة الستة، ولإضافة معيار خاص بالتمكين وتكافؤ الفرص، ضمن معايير تقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير أيضا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون المثمر مع المجلس فى هذه المبادرة وفى جميع المجالات والملفات ذات الصلة، وعلى دعمها ومساندتها الدائمة لقضايا المرأة المصرية.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن جهود المجلس منذ إطلاق المبادرة قد ركزت بصورة أساسية على التوعية بملف المرأة والبيئة وتغير المُناخ، حيث عقد المجلس لقاءات بمقررات الفروع بالمحافظات مع مسئولي المبادرة بالدولة، تلتها لقاءات مع مشرفى المحافظات، لتعريفهن بأهمية دور المرأة في مواجهة تغير المناخ، وبالطرح الدولي لمصر حول هذا الملف.

نشر الوعى بملف المرأة والبيئة وتغير المُناخ

وأشادت رئيسة المجلس بالدور الذي تقوم به مقررات فروع المجلس بجميع محافظات الجمهورية في نشر الوعي بملف المرأة والبيئة وتغير المُناخ، وبالمبادرة وشروطها ومعاييرها لنقلها للسيدات، وتشجيعهن على المشاركة والتنافس لتقديم مشروعات مهمة خاصة بالمرأة مستوفية للشروط الأساسية بكونها خضراء وذكية.

وأشادت رئيسة المجلس بالمشروعات التي تقدمت بها المرأة خلال المبادرة سواء التي فازت أو التي لم يحالفها الحظ بالفوز ، وبمستواها المتميز لأنها أثبتت مدى وعي المرأة بأساليب مواجهة تداعيات تغير المناخ عبر حلول مبتكرة وخضراء وذكية، تبعت برسالة للعالم خلال قمة المناخ بشرم الشيخ بأن المرأة المصرية قادرة ومؤهلة وتعمل بالفعل على مواجهة هذه الأزمة بحلول مبتكرة وخضراء وذكية بمشروعات منفذة بالفعل على أرض الواقع، وأنها مشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030.