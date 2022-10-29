مايا مرسي: المرأة المصرية تحصل على كامل حقوقها مدعومة بإرادة سياسية قوية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، رابحة فتحي رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات، والوفد المرافق لها من تحالف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية (SOAWR)، الذي ضم الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة «المساواة الآن»، وكذلك بعض المديرين بالمؤسسة، لمناقشة بعض القضايا المحورية المتعلقة بالمرأة.

وعبرت مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون القائم بين جمعية الحقوقيات المصريات ومنظمات المجتمع المدني العربية والأفريقية ومن بينها تحالف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية (SOAWR)، لما لذلك من عظيم الأثر في تبادل الخبرات والثقافات بين البلدان، وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على الارتقاء بدور المرأة المحلي والإقليمي ومن أجل خدمة الوطن والبلاد، قائلة: «تجمعنا قضايا مشتركة لا بد من التعاون من أجل إيجاد حلول لها ومساعدة الأجيال القادمة للحصول على مستقبل أفضل»، مشيرة إلى ضرورة تجميع أصوات المرأة الأفريقية حتى تصل لأعلى مستوى، وأن تحصل على حقوقها كاملة.

وأشارت رئيسة المجلس، إلى أن المرأة المصرية مرت بالعديد من التحديات خلال السنوات التي سبقت ثورة 30 يونيو 2013، وهي الآن على الطريق الصحيح نحو الحصول على مزيد من الحقوق والوصول إلى ما سعت إليه دائماً، وذلك مع وجود إرادة سياسية قوية تدعمها وتساندها في كل المجالات، كما استعرضت استعدادات مصر الخاصة بمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، الذي تستضيفه شرم الشيخ في الفترة 6 - 18 نوفمبر المقبل.

وأكدت رابحة فتحي، أن جمعية الحقوقيات المصريات تجمعها علاقات قوية مع عدد من منظمات المجتمع المدني بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومستمرة في توسيع مجال العلاقات في باقي الدول.

وأشاد الوفد بالإنجازات التى تحققت للمرأة المصرية في كل المجالات حتى الآن، ودور المجلس القومي للمرأة في الوصول للسيدات على الأرض لتوعيتهن والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجههن، ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال سن وتعديل التشريعات والقوانين التي تساعدهن في الحصول على حقوقهن.