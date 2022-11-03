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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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الهيئة الوطنية للإعلام تشكر الفنان سيد رجب بسبب برومو تغير المناخ

كتب:

هبة أمين
04:09 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
سيد رجب

سيد رجب

توجهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، بالشكر والتحية للفنان القدير سيد رجب، لمشاركته بإهداء تعليقه الصوتي فى برومو خاص بمؤتمر المناخ ليعرض على شاشة التليفزيون، ويتضمن توعية وتوضيح لأسباب تغير المناخ وتأثيره على حياة البشرية ومصيرها.

برومو متميز

يأتي هذا البرومو المتميز بصوت سيد رجب، في إطار ما تقدمه شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام من بروموهات متعددة، لرفع وعي المشاهد بالقضايا البيئية، وفي مقدمتها قضية تغير المناخ، وتنفيذ خطة مدروسة للبروموهات والتنويهات، وتسليط الضوء على ورش العمل التي تعقد بمختلف المحافظات، استعدادا لهذا الحدث الكبير الذي تنظمه مصر، ويعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية.

استعدادات مكثفة

وجدير بالذكر، أن الهيئة أنهت كل استعداداتها وإيفاد سيارات البث والكاميرات إلى مدينة شرم الشيخ، حيث مكان انعقاد المؤتمر العالمي وتسخير كل الإمكانات التقنية والفنية، رافعة شعار لا صوت يعلو فوق صوت COP 27.

تغطية إعلامية

وتتضمن الاستعدادات، عمل شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام، على تقديم تغطية إعلامية متميزة لكل فعاليات المؤتمر، تليق بمكانة مصر وأهمية هذا الحدث العالمي الكبير.

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بقلم هبة أمين