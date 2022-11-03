«فارس» تفوز بأول قرية صديقة للبيئة في محافظة أسوان

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجرى تكريم مؤسسة حياة كريمة عن دورها في تأهيل القرية للحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، لتصبح بذلك قرية فارس أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة.

تعميم النموذج في قرى حياة كريمة

وجرى العمل خلال الستة أشهر الماضية بالتعاون المثمر بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، وذلك وفق مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار القرية، على أن تعمم هذا النموذج مستقبلا في قرى حياة كريمة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة الوطنية للمبادرة، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تسلم الجائزة الدكتور جميل حلمي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة سارة البطوطي رئيس مجلس إدارة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والدكتور صلاح الحجاز رئيس الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، وآية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة .

مبادرة سفراء المحافظات

وشهدت فعاليات المؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم أصحاب المشروعات المتأهلة في المبادرة (سفراء المحافظات).

وكرم «مدبولي» أصحاب المشروعات الـ18 الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات الستة للمبادرة، والتي تميزت في كونها تُسهم في تصميم وتنفيذ الحلول المناخية في القطاعات المستهدفة، كما كرم رئيس الوزراء الحاصلين على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء عن قرية «فارس» بأسوان.