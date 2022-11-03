مصر وعمان تحتفلان بمرور 50 عاما على علاقات البلدين آخر نوفمبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان في القاهرة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء، بعلاقات الود والأخوة التى تربط مصر وسلطنة عمان، منذ نحو نصف قرن، تميزت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، بتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك في كل القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب سفير سلطنة عمان، عن سعادته بتمثيل السلطنة لدى مصر، مشيدا بما يربط شعبَي وقيادتَي البلدين، من علاقات راسخة.

كما أشار السفير، إلى تطلع رجال الأعمال العمانيين إلى زيادة استثماراتهم في مصر في الفترة المقبلة، للاستفادة من مناخ الأعمال الجاذب في مصر.

كذلك تطرقت المقابلة، إلى التحضير للاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية العُمانية، آواخر شهر نوفمبر الجاري، إذ أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة، وما ستتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية، من أجل الاحتفاء بخمسة عقود من علاقات التعاون والإخاء بين مصر وسلطنة عمان، والبناء على علاقات الود والأخوة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأخيه السلطان هيثم بن طارق، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.